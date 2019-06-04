Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400

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Турция не намерена отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400
  • РИА Новости

«Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем», — приводит его слова Hurriyet.

Турция уже неоднократно заявляла, что не откажется от планов приобретения С-400.

Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США. Вашингтон призвал Анкару выбрать между безопасностью Североатлантического альянса и сделкой по С-400. 

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.

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