Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400
- РИА Новости
«Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем», — приводит его слова Hurriyet.
Турция уже неоднократно заявляла, что не откажется от планов приобретения С-400.
Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США. Вашингтон призвал Анкару выбрать между безопасностью Североатлантического альянса и сделкой по С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.