Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400

Турция не намерена отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. С таким заявлением выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Нет речи о том, что мы сделаем шаг назад по вопросу об С-400. У нас есть соглашение, которое мы выполняем», — приводит его слова Hurriyet.

Турция уже неоднократно заявляла, что не откажется от планов приобретения С-400.

Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США. Вашингтон призвал Анкару выбрать между безопасностью Североатлантического альянса и сделкой по С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.