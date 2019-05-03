«Привлекательный рынок»: в России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57

Российская сторона готова к расширению сотрудничества с Турцией в военно-технической сфере, включая возможные поставки Анкаре новейших истребителей Су-57 и совместную работу над ЗРК С-500. Об этом сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, назвавший Турцию привлекательным рынком для российского вооружения. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося давления, которое Вашингтон оказывает на Анкару из-за контракта на приобретение С-400. В частности, США угрожают прервать взаимодействие с Турцией по проекту F-35. В ответ турецкие власти не исключили возможной закупки самолётов пятого поколения у других стран. Эксперты отмечают, что совместная работа по оборонным проектам будет выгодна как для Москвы, так и для Анкары.

Россия готова к дальнейшему расширению военно-технического сотрудничества с Турцией, включая возможные поставки Анкаре истребителей пятого поколения Су-57 и совместную работу над зенитным ракетным комплексом С-500 «Прометей». Об этом в интервью агентству Anadolu заявил Сергей Чемезов.

По его словам, выдающиеся характеристики российского самолёта позволяют рассматривать его экспортные перспективы, тогда как Турция является «привлекательным рынком» для Су-57Э (экспортный). Чемезов отметил, что Москва готова обсудить возможность сотрудничества по этой линии, если Анкара проявит интерес к закупке истребителя.

Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).

«В случае если не получится приобрести F-35, Турция закупит похожие самолёты у других стран. И так будет продолжаться до начала строительства отечественных истребителей пятого поколения», — заявил в конце апреля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

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На сегодняшний день к самолётам пятого поколения помимо американских F-22 Raptor и F-35 относятся китайский J-20 и российский Су-57 (разработанный в рамках проекта ПАК ФА), первый серийный образец которого должен поступить в ВКС до конца 2019 года. Однако Китай пока не заявлял о готовности поставлять свои новейшие самолёты другим странам, тогда как Су-57Э некоторое время назад получил все необходимые документы, разрешающие его экспорт.

Чавушоглу также подчёркивал, что в рамках обеспечения собственной национальной безопасности Турция ведёт себя предельно открыто по отношению как к России, так и к Соединённым Штатам. Более того, он напомнил, что, как отмечали генсек НАТО Йенс Столтенберг и другие высокопоставленные представители альянса, выбор тех или иных систем вооружения является суверенным правом каждой страны.

По словам военного эксперта, редактора журнала «Арсенал Отечества» Алексея Леонкова, турецкую сторону могут заинтересовать не только Су-57, но и российские истребители поколения 4++ Су-35 и МиГ-35, а также вертолёты. Причём Москва готова обсуждать возможность локализации производства и частичной передачи технологий по проектам Су-57 и С-400.

«Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим. Остальное уже дело договорённостей, к которым придут стороны в ходе переговоров», — заявил Сергей Чемезов.

«Если мы говорим о Су-57 как боевой машине, то его уровень по многим характеристикам на порядок выше, чем американских F-22 и F-35 вместе взятых. Это самолёт завоевания превосходства в воздухе», — отметил Леонков.

Эксперты констатируют, что российский Су-57 превосходит американский F-35 по показателям боевой нагрузки, скорости и продолжительности (а значит, и дальности) полёта. При этом оба самолёта имеют пониженную радиолокационную заметность, хотя она и достигается разными путями.

В части, касающейся пилотирования, российский истребитель может летать в условиях больших перегрузок и совершать фактически любые манёвры в воздухе, тогда как у F-22 и F-35 есть определённые ограничения, отмечают аналитики.

«Если Турция захочет участвовать в программе создания экспортного варианта этого самолёта, в принципе, для этого всё есть», — добавил Леонков.

«Анкара поняла, что нужно искать новые направления для военно-технического сотрудничества»

Собеседник RT напомнил, что в пятницу, 3 мая, в Стамбуле завершилась 14-я Международная выставка оборонной отрасли IDEF 2019, где российский военно-промышленный комплекс представлял различные образцы вооружений, включая системы ПВО/ПРО, авиационные и другие комплексы, доступные как для экспорта, так и в рамках военно-технического сотрудничества (ВТС).

«Турция сейчас находится на перепутье, потому что долгое время она сотрудничала со странами НАТО и США. Основную технику, которую поставляли в Турцию, производили в этих странах. Но после провала госпереворота 2016 года Турция вдруг открыла для себя, что те страны, которые она считала своими союзниками, не являются таковыми. Они много раз обещали и расширение сотрудничества, и включение в Евросоюз, и повышение её статуса в НАТО, но всё это не состоялось», — рассказал Леонков.

Он напомнил, что незадолго до июльского путча 2016 года США сняли с боевого дежурства комплексы ПВО Patriot, и когда мятежники начали активно применять авиацию для нанесения ударов по правительственным учреждениям и войскам, комплексы ПВО попросту не работали.

«Когда Турция предъявила претензии США, те умыли руки, а Анкара поняла, что нужно искать новые направления для ВТС и укрепления собственного суверенитета», — подчеркнул эксперт.

Результатом проведённого турецкими властями конкурса по системам ПВО и стало заключение контракта на поставки российских С-400. После этого Вашингтон начал давить на Анкару, пытаясь заставить её отказаться от этого соглашения, но «политика шантажа, на которую надеялись американцы, фактически потерпела фиаско», отметил Леонков.

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«Мы все видим, что на Турцию оказывается беспрецедентное давление, но, насколько мне известно, Анкара занимает очень прямую и последовательную позицию, предполагающую реализацию всех положений контракта. Тот факт, что Турция не поддаётся давлению со стороны своих партнёров по альянсу, демонстрирует независимость внешней политики турецкого правительства и президента», — подчеркнул в беседе с Anadolu глава «Ростеха».

Чемезов также добавил, что для Москвы важную роль играет развитие партнёрства с Анкарой в области противовоздушной обороны, включая расширение сотрудничества по проекту С-500.

«Наши страны обладают необходимыми компетенциями для развития технологического сотрудничества в данной сфере. Поэтому мы будем только приветствовать желание турецкой стороны стать партнёром по проекту С-500», — заявил он.

По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, совместная работа с Турцией по таким перспективным направлениям, как Су-57 и С-500, будет выгодной для обеих сторон.

«Это неизбежная и объективно выгодная потребность. У нас с Турцией намечаются возможные закупки С-500, а самолёты пятого поколения — это обязательный атрибут государства, которое хочет держать на уровне свои средства воздушно-космического нападения», — отметил собеседник RT.

Добавим, что 30 апреля на полях оружейной выставки IDEF 2019 турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз прояснил позицию Анкары по вопросу закупки систем С-400, а также указал на проблемы, с которыми может столкнуться проект F-35 в случае исключения из него Турции.

«Когда мы почувствовали необходимость в системах ПРО, мы обратились к союзникам, но нужного ответа не получили. Поэтому мы достигли соглашения с РФ по зенитным ракетным комплексам С-400. Сегодня нас пытаются исключить из проекта по F-35, частью которого мы являемся. Без Турции этому проекту будет нанесён большой ущерб», — заявил Эрдоган.