«Осознали прорыв»: ВВС США планируют создать воздушные цели, имитирующие российский и китайские истребители

ВВС США ищут возможности разработать воздушные цели, способные имитировать российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31. Об этом говорится в новой заявке Военно-воздушного министерства США, с текстом которой ознакомился RT. Согласно документу, с помощью такого запроса планируется установить наличие подрядчиков, которым удалось бы разработать комплект технических решений и снаряжения воздушных целей, способных имитировать «продвинутые самолёты противника» для отработки тестовых сценариев. Как подчеркнули опрошенные RT эксперты, такие заявки со стороны ВВС США демонстрируют, что уровень технического прогресса Москвы и Пекина в Вашингтоне рассматривают как угрозу. В то же время они считают, что характеристики имитационных систем всё равно будут далеки от реальных.

Военно-воздушное министерство США разместило запрос для поиска потенциальных подрядчиков, способных создать воздушные цели, имеющие характеристики таких «продвинутых самолётов противников», как российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31 (также известный как J-31).

«Задача данного запроса — установить наличие источников, способных разработать, интегрировать, сконструировать, опробовать и произвести доступный комплект технических решений и снаряжения воздушных целей (радиопередающие устройства, средства радиоэлектронной борьбы и расходные материалы, такие как дипольные и тепловые отражатели), способных в достаточной степени достоверно имитировать продвинутые самолёты противника (Су-57, J-20 и FC-31) для отработки конкретных тестовых сценариев», — говорится в запросе ВВС США.

Как отмечается в документе, ВВС США намерены провести анализ рынка, чтобы найти подрядчиков, обладающих необходимыми технологиями и средствами для реализации подобной программы. Согласно документу, такая потребность в разработке новых решений была вызвана различными угрозами по всему миру, а также ограниченным военным бюджетом Соединённых Штатов.

Так, мишени должны быть дистанционно управляемыми, а также способными самостоятельно совершать посадку в случае, если они не были уничтожены. Их срок службы должен составить как минимум 10 полётов с 30 часами полётного времени до того, как они будут уничтожены. Также перед потенциальными подрядчиками стоит задача представить мишени, способные восстанавливаться после контакта с солёной водой.

Кроме того, их возможностей должно хватать для имитации технологических характеристик российского и китайских истребителей.

«Уничтожаемые мишени должны быть в состоянии выдавать соответствующие (J-20, Су-57 и т.д.) радио- и радиоэлектронные сигналы, поддерживая надлежащие ЭПР, ИК-сигнатуру или и то и другое для заданного тестового сценария», — указывается в заявке.

Истребители F-15E «Страйк Игл» во время учений

Кроме того, хотя бы один из возможных вариантов мишени должен быть способным летать на скорости 0.95 Махов (около 1139 км/ч).

Отмечается, что в будущем на разработку таких воздушных целей Штаты готовы потратить «менее $300 млн». Также указывается, что указанные технологии должны обладать потенциалом для дальнейших модификаций для соответствия будущим возникающим угрозам.

По словам военного аналитика Владислава Шурыгина, подобный анализ рынка, инициированный ВВС США, говорит о том, что Штаты всерьёз озаботились истребителями, созданными в России и Китае.

«Это показатель того, насколько серьёзно они воспринимают эти созданные системы оружия. До этого неоднократно в американской прессе звучало, что все эти новые российские разработки — это ерунда, которая не стоит обсуждений. Если они готовы платить деньги за то, чтобы создать цели, подходящие под параметры российских и китайских истребителей, а это само по себе является высокотехнологичным изделием, то это говорит о том, насколько они всерьёз рассматривают их как угрозу своим ВВС», — отметил эксперт.

Между тем военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков подчеркнул в разговоре с RT, что США могут попытаться создать мишени, обладающие характеристиками российского и китайских истребителей, однако в действительности такие системы не всегда способны с точностью имитировать работу настоящих летательных аппаратов.

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«Понятно дело, что США могут создавать так называемые мишени. Обычно такими имитаторами выступают специальные крылатые ракеты, в которых ставят набор определённых устройств, которые имитируют работу этого летательного аппарата, не только его манёвры в воздухе, но и работу некоторого оборудования. Но есть маленький нюанс — дело в том, что некая система обнаружения работает по условным мишеням, которые не всегда с точностью имитируют работу настоящего самолёта. Кроме того, некоторые параметры целей могут быть неизвестны, то есть, например, вероятному противнику вряд ли известно, как работают РЛС и комплексы РЭБ на наших Су-57, поэтому он делают имитацию в силу своего представления, как они могут работать», — заключил военный эксперт.

Примечательно, что США и раньше отрабатывали тактику своих боёв на технике, напоминающей российскую. В январе также стало известно, что американский истребитель F-16C перекрасят в «цифровой» камуфляж российского Су-57.

Так, командир 57-го авиакрыла ВВС США Роберт Новотны предложил пользователям Facebook выбрать схему раскраски, максимально схожую с Су-57. По его словам, покраску под выбранный вариант закончат к лету, а самолёт будет представлен на авиашоу Aviation Nation на базе Неллис в ноябре.

«Осознали технологический прорыв в России и Китае»

Между тем в феврале стало известно, что первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России уже в 2019 году, а второй — в 2020-м.

В октябре 2018 года российский истребитель проходил испытания с двигателем «второго этапа», способным развивать сверхзвуковую скорость в бесфорсажном режиме. От самолётов четвёртого поколения Су-57 отличает необычайно малая эффективная отражающая поверхность, что позволяет истребителю становиться практически невидимым для радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, российский самолёт также способен обнаруживать цели на дальности до 400 км, сопровождать до 62 объектов и нести 14 типов вооружений.

В свою очередь, китайский истребитель J-20 был принят на вооружение в начале 2017 года. А в марте стало известно, что Пекин начнёт серийное производство истребителя пятого поколения J-31 в 2020 году. Так, к этому году планируется завершить создание предназначенного для J-31 двигателя WS-13E, после чего станет возможно массовое производство новых истребителей.

Как пояснил в беседе с RT эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, американцы осознали, что в России и Китае состоялся технологический прорыв и появились самолёты пятого поколения.

«Дело в том, что где-то 10 лет назад американцы считали, что самолёты пятого поколения могут создавать только Соединённые Штаты, а Россия и Китай ничего не могут в этом плане. Но, конечно, они были удивлены, что такие самолёты появляются, это самолёты, которые появились на основе разработок самолётов четвёртого поколения. У нас к этому классу относятся самолёты Су-35, и те разработки, которые были получены в результате эксплуатации четвёртого поколения, легли в основу пятого. Поначалу, когда наш Су-57 был явлен миру, американцы достаточно скептически его воспринимали, говорили, что это всё равно не самолёт пятого поколения, был огромный поток информации в виде всяких разоблачений, аналитических записок. Однако самолёт живёт и здравствует, и планомерно отрабатывает программу, которая была в него заложена», — подчеркнул военный эксперт.

Он также отметил, что когда начинают сравнивать самолёты пятого поколения американских с российским Су-57, то выясняется, что всё-таки ближе к понятию пятого поколения как раз российский самолёт, «не только по электронной начинке, которая в нём есть, но и по тем пилотажным и боевым качествам, которые в него закладывались при создании».

При этом управление по программе разработки истребителя пятого поколения F-35 Lightning II подверглось критике со стороны проверяющих органов Минобороны США.

В августе 2018 года американская организация по надзору за деятельностью правительства США (Project On Government Oversight, POGO) со ссылкой на документы Минобороны США опубликовала несколько материалов, посвящённых критичным недостаткам F-35. Так, в выложенном на сайте POGO отчёте Пентагона говорилось о неготовности самолёта пятого поколения к проведению завершающей стадии боевых испытаний, которые должны снять все ограничения на эксплуатацию F-35 в войсках.

«Серьёзная угроза» и «ночной кошмар НАТО»

Между тем в сентябре 2018 года британское издание Daily Mail назвало российский истребитель Су-57 «серьёзной угрозой». Как утверждает издание, российские истребители пятого поколения оснащаются гиперзвуковыми ракетами, предназначенными для поражения высокоскоростных целей на расстоянии более 300 км.

Отмечается, что Су-57 «будут представлять серьёзную угрозу даже для самых современных международных истребителей».

В то же время, как сообщило 14 марта издание The National Interest, американские ВВС ускоряют работу по созданию новой сетевой системы наблюдения и разведки, которая предназначена для сбора, анализа и передачи важной информации о нападении противника в исключительно рискованной боевой обстановке, чтобы бороться с российскими истребителями-невидимками Су-57 и со смертоносными ЗРК С-400.

Стоит отметить, что в ОКБ Сухого ранее также указали на превосходство Су-57 над американскими аналогами F-22 и F-35, заявив, что американские самолёты изначально имели узкий круг задач. Так, F-22 уступает Су-57 в возможностях уничтожения наземных целей, поскольку создавался как самолёт «для завоевания превосходства в воздухе».