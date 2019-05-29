Эрдоган вновь предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
- РИА Новости
«В ходе переговоров президент Эрдоган вновь сделал Трампу предложение по созданию совместной рабочей группы по С-400», — написал Алтун в Twitter.
По его словам, в ходе беседы стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений.
В конце апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому коллеге Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.