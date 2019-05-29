Эрдоган вновь предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщил представитель администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Эрдоган вновь предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
  • РИА Новости

«В ходе переговоров президент Эрдоган вновь сделал Трампу предложение по созданию совместной рабочей группы по С-400», — написал Алтун в Twitter.

По его словам, в ходе беседы стороны также обсудили вопросы двусторонних отношений.

В конце апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американскому коллеге Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский прокомментировал в беседе с НСН возможность введения США санкций против ряда стран из-за покупки С-400.

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