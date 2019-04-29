Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Ранее Эрдоган заявил, что покупка С-400 поможет укрепить безопасность Турции.

Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США.

В конце марта группа американских сенаторов представила законопроект, который запрещает передавать истребители F-35 турецкой стороне, пока та не откажется от плана покупки С-400.

Позднее США призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и сделкой по С-400.