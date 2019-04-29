Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400.
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
  • © Министерство обороны РФ

Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Ранее Эрдоган заявил, что покупка С-400 поможет укрепить безопасность Турции.

Контракт по ЗРК привёл к разногласиям между Турцией и США. 

В конце марта группа американских сенаторов представила законопроект, который запрещает передавать истребители F-35 турецкой стороне, пока та не откажется от плана покупки С-400.

Позднее США призвали Турцию выбрать между безопасностью НАТО и сделкой по С-400. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить