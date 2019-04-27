Эрдоган заявил, что С-400 укрепят безопасность Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По его словам, несмотря на серьёзные разногласия Турции и США относительно приобретения С-400, для Анкары «самым главным остаётся будущее» страны.

«Мы продолжим предпринимать различные шаги по уничтожению террористов в Сирии, а также будем и дальше укреплять нашу безопасность, в том числе путём закупки С-400», — заявил он.

Ранее замглавы Минобороны России Александр Фомин в интервью RT назвал достойной восхищения позицию Турции по С-400.