Эрдоган заявил, что С-400 укрепят безопасность Турции
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- РИА Новости
По его словам, несмотря на серьёзные разногласия Турции и США относительно приобретения С-400, для Анкары «самым главным остаётся будущее» страны.
«Мы продолжим предпринимать различные шаги по уничтожению террористов в Сирии, а также будем и дальше укреплять нашу безопасность, в том числе путём закупки С-400», — заявил он.
Ранее замглавы Минобороны России Александр Фомин в интервью RT назвал достойной восхищения позицию Турции по С-400.