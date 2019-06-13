Чавушоглу: Пентагон не заставит Турцию отказаться от С-400

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Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что письмо исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не заставит Анкару отказаться от них.
Чавушоглу: Пентагон не заставит Турцию отказаться от С-400
  • Reuters

«Мы не говорим, что купим С-400. Мы уже купили. Если у США есть беспокойство по поводу С-400 и F-35, то наше предложение — создать совместную рабочую группу, и пусть специалисты изучат вопрос... После таких писем (из Пентагона) Турция от С-400 не откажется. Мы готовим ответ на это письмо», — приводит РИА Новости слова Чавушоглу.

Он отметил, что работы в рамках контакта с Москвой по С-400 продолжаются, ЗРК поступят в Турцию в назначенное время.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками российских ЗРК С-400 закрыт. По его словам, комплексы будут поставлены в июле.

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