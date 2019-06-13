Эрдоган назвал покупку С-400 завершённым делом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 закрыт. По его словам, комплексы будут поставлены в июле.

«Я не говорю, что Турция приобретёт С-400. Я говорю, что Турция уже их купила. Это завершённое дело», — цитирует политика телеканал NTV.

Он вновь подчеркнул, что Анкара не собирается получать разрешения от кого-либо для обороны.

По его словам, Турция просила США продать их системы, но получила отказ.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты не откликнулись на предложения Анкары по созданию рабочей группы для урегулирования ситуации с С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против ряда стран из-за российских ЗРК.