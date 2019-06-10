США не отвечают Турции на предложения по обсуждению поставок С-400

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Соединённые Штаты не откликнулись на предложения по созданию рабочей группы для урегулирования ситуации с закупкой Турцией российских комплексов С-400. Об этом заявили в Анкаре.
США не отвечают Турции на предложения по обсуждению поставок С-400
  • © Министерство обороны России

«Позиция Турции по С-400 ясна, мы этот вопрос закрыли. Если у США есть беспокойство по технической стороне вопроса, то мы десятки раз говорили, что готовы это обсуждать. Однако до сих пор с противоположной стороны никакого шага не сделано с тем, чтобы создать рабочую группу для обсуждения этой темы», — сказал глава секретариата турецкого оборонпрома Исмаил Демир. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия к настоящему времени не испытывала особого дефицита заказов российских зенитных ракетных систем С-400 в связи с американским давлением на другие страны.

В конце мая турецкий телеканал NTV сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил предложение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о создании рабочей группы по ситуации с поставкой Анкаре С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.

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