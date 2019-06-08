Борисов: давление США не повлияло на число заказов С-400

Россия к настоящему времени не испытывала особого дефицита заказов российских зенитных ракетных систем С-400 в связи с американским давлением на другие страны. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Пока мы не испытывали особого дефицита в заказчиках. Идёт серьёзная позиционная борьба, все действуют под нажимом американцев, но пока у нас нет никаких опасений, что у нас будет дефицит по экспорту С-400», — цитирует Борисова РИА Новости.

По словам вице-премьера, в настоящее время С-400 заказали КНР, Турция и Индия.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что поставки С-400 в Турцию начнутся через два месяца.

В Пентагоне заявили о «катастрофических последствиях» для НАТО в связи с покупкой Турцией С-400.