Борисов: давление США не повлияло на число заказов С-400

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RT
Россия к настоящему времени не испытывала особого дефицита заказов российских зенитных ракетных систем С-400 в связи с американским давлением на другие страны. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Борисов: давление США не повлияло на число заказов С-400
  • РИА Новости

«Пока мы не испытывали особого дефицита в заказчиках. Идёт серьёзная позиционная борьба, все действуют под нажимом американцев, но пока у нас нет никаких опасений, что у нас будет дефицит по экспорту С-400», — цитирует Борисова РИА Новости.

По словам вице-премьера, в настоящее время С-400 заказали КНР, Турция и Индия.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что поставки С-400 в Турцию начнутся через два месяца.

В Пентагоне заявили о «катастрофических последствиях» для НАТО в связи с покупкой Турцией С-400.

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