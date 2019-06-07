Чемезов назвал примерные сроки начала поставок С-400 в Турцию

Поставки российских систем С-400 в Турцию начнутся через два месяца. Об этом в интервью НТВ на полях ПМЭФ-2019 заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Я думаю, месяца через два мы начнём поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили», — цитирует РИА Новости Чемезова.

Ранее в МИД Турции заявили, что закупка российских С-400 продолжается в плановом режиме.

Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не собирается отказываться от приобретения С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.