Чемезов назвал примерные сроки начала поставок С-400 в Турцию
- РИА Новости
«Я думаю, месяца через два мы начнём поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили», — цитирует РИА Новости Чемезова.
Ранее в МИД Турции заявили, что закупка российских С-400 продолжается в плановом режиме.
Как отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара не собирается отказываться от приобретения С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.