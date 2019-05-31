МИД Турции: закупка С-400 продолжается в плановом режиме

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Официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 продолжается в плановом режиме.
МИД Турции: закупка С-400 продолжается в плановом режиме
  • РИА Новости

«В последние дни некоторые СМИ распространили новости о том, что согласно требованию США Турция рассматривает возможность отсрочки в закупках ЗРК С-400. Это не отражает действительность. Закупка Турцией российских ЗРК С-400 продолжается в плановом режиме», — приводит РИА Новости слова Аксоя.

Ранее исполняющая обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила, что приобретение Турцией у России С-400 будет иметь «катастрофические последствия» для НАТО.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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