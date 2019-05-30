Пентагон заявил о «катастрофических последствиях» из-за покупки Турцией С-400

Исполняющий обязанности помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер заявила, что приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет иметь «катастрофические последствия» для НАТО.

«Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35, это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Турции ожидают прибытия персонала из России для установки С-400.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.