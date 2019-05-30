Пентагон заявил о «катастрофических последствиях» из-за покупки Турцией С-400
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«Завершение этой сделки будет иметь катастрофические последствия не только для самой программы F-35, это также может привести к тому, что Турция не сможет взаимодействовать с союзниками по НАТО, что является ключевым аспектом для обеспечения обороны альянса», — цитирует её ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Турции ожидают прибытия персонала из России для установки С-400.
Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал требования США к Турции отказаться от покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.