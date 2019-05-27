В Турции ожидают прибытия персонала из России для установки С-400
- РИА Новости
«Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершённое дело... Наш президент неоднократно это повторял», — заявил он в интервью Habertürk.
При этом Акар подтвердил, что Турция ожидает приезда российских специалистов для установки систем С-400.
Ранее в турецком МИД сообщили, что Анкара не согласна с применением Вашингтоном санкций из-за покупки С-400.
Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Турция претендует на независимость в определении границ собственной национальной безопасности.