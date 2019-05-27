В Турции ожидают прибытия персонала из России для установки С-400

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос приобретения страной российских зенитных ракетных систем С-400 решён и в ближайшее время ожидается приезд технических экспертов из России.

«Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершённое дело... Наш президент неоднократно это повторял», — заявил он в интервью Habertürk.

При этом Акар подтвердил, что Турция ожидает приезда российских специалистов для установки систем С-400.

Ранее в турецком МИД сообщили, что Анкара не согласна с применением Вашингтоном санкций из-за покупки С-400.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Турция претендует на независимость в определении границ собственной национальной безопасности.