В Турции ожидают прибытия персонала из России для установки С-400

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что вопрос приобретения страной российских зенитных ракетных систем С-400 решён и в ближайшее время ожидается приезд технических экспертов из России.
В Турции ожидают прибытия персонала из России для установки С-400
  • РИА Новости

«Вопрос с приобретением С-400 закрыт, это завершённое дело... Наш президент неоднократно это повторял», — заявил он в интервью Habertürk.

При этом Акар подтвердил, что Турция ожидает приезда российских специалистов для установки систем С-400.

Ранее в турецком МИД сообщили, что Анкара не согласна с применением Вашингтоном санкций из-за покупки С-400.

Директор Института стратегических исследований РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что Турция претендует на независимость в определении границ собственной национальной безопасности.

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