СМИ: Трамп одобрил предложение Эрдогана о рабочей группе по С-400

Президент США Дональд Трамп одобрил предложение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о создании рабочей группы по ситуации с поставкой Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом информирует турецкий телеканал NTV.

«Президент США Дональд Трамп заявил Реджепу Тайипу Эрдогану, что ему нравится идея создать рабочую группу», — информирует телеканал.

Указывается, что, «согласно полученной информации, Трамп впервые дал положительный ответ на это предложение».

Ранее Эрдоган в ходе телефонного разговора с Трампом вновь предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.