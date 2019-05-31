СМИ: Трамп одобрил предложение Эрдогана о рабочей группе по С-400
- Reuters
«Президент США Дональд Трамп заявил Реджепу Тайипу Эрдогану, что ему нравится идея создать рабочую группу», — информирует телеканал.
Указывается, что, «согласно полученной информации, Трамп впервые дал положительный ответ на это предложение».
Ранее Эрдоган в ходе телефонного разговора с Трампом вновь предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.