СМИ: Трамп одобрил предложение Эрдогана о рабочей группе по С-400

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп одобрил предложение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана о создании рабочей группы по ситуации с поставкой Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом информирует турецкий телеканал NTV.
СМИ: Трамп одобрил предложение Эрдогана о рабочей группе по С-400
  • Reuters

«Президент США Дональд Трамп заявил Реджепу Тайипу Эрдогану, что ему нравится идея создать рабочую группу», — информирует телеканал.

Указывается, что, «согласно полученной информации, Трамп впервые дал положительный ответ на это предложение».

Ранее Эрдоган в ходе телефонного разговора с Трампом вновь предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить