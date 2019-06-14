МИД Франции назвал покупку С-400 суверенным выбором Турции

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Закупка российских зенитных ракетных систем С-400 является суверенным выбором Турции, однако необходимо помнить о единстве НАТО, заявило Министерство иностранных дел Франции.
МИД Франции назвал покупку С-400 суверенным выбором Турции
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«Покупка военной техники Турцией является, очевидно, суверенным выбором. Единство альянса не менее важно», — говорится в сообщении.

Как отмечается, этому способствует взаимная совместимость военных возможностей союзников.

Разногласия между союзниками ослабляют это единство, и они сами должны решать их, добавили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Пентагон не заставит Анкару отказаться от С-400.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками российских ЗРК закрыт. Ожидается, что комплексы будут поставлены в июле.

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