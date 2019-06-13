В Турции выразили надежду на изменение позиции США по поставкам С-400

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Официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что турецкая сторона надеется на то, что США изменят свою позицию по поставкам российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
В Турции выразили надежду на изменение позиции США по поставкам С-400
  • РИА Новости

Об этом на своей странице в Twitter сообщает агентство Anadolu.

«Турция надеется, что США откажутся от позиции по С-400, которая может нанести непоправимый урон двусторонним отношениям», — сказал он.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что письмо исполняющего обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не заставит Анкару отказаться от них.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против ряда стран из-за российских ЗРК.

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