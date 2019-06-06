В США заявили о «неприемлемых рисках» из-за покупки Турцией С-400

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И. о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц заявил в ходе выступления на форуме в Вашингтоне, посвящённом оборонной политике ЕС, что покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России «создаёт неприемлемые риски для США».
В США заявили о «неприемлемых рисках» из-за покупки Турцией С-400
  • © Министерство обороны России

«С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создаёт неприемлемые риски для США», — цитирует РИА Новости Винтернитца.

Ранее глава управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что Вашингтон предложил Анкаре ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения С-400 у России.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.

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