«Понравиться зарубежным партнёрам»: кому и как команда Зеленского хочет «продать» Украину

Секретарь Национального инвестиционного совета Украины Давид Арахамия заявил, что команда президента Владимира Зеленского запустит процесс «продажи» страны и сделает её более привлекательной для зарубежных инвесторов. По словам чиновника, на Украине находятся «скрытые возможности», и деньги к ней придут сами — стоит только подать сигнал. Аналитики полагают, что эти «возможности» кроются прежде всего в бесконтрольной продаже леса и сельхозземель. Причём до стабилизации ситуации в стране Киеву вряд ли удастся привлечь серьёзные инвестиции, отмечают эксперты.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского готова «продать страну» западным инвесторам и сделать её более привлекательной для иностранных вложений. Об этом заявил секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Наш».

«Если говорить о том, что мы можем делать уже сегодня, мы можем сформировать процесс «продажи» страны. Нам нужно послать сигналы инвесторам, что здесь есть скрытые возможности», — так он ответил на вопрос ведущего телеканала, что команда Зеленского собирается делать для привлечения иностранных средств в страну.

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«Сегодня у инвесторов очень большой переизбыток денег в мире. Отрицательные ставки в Европе по депозитам, в Америке супер много денег и все ищут тайные залежи возможностей. Нам как новой команде нужно дать сигнал, а деньги придут сами», — добавил Арахамия.

Однако ведущий передачи отметил, что по прогнозам Всемирного банка инвестиции в экономику Украины в 2019 году составят около $2 млрд, тогда как «заробитчане» (находящиеся на заработках за рубежом украинцы) присылают в страну от $10 млрд до $12 млрд.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, слова Арахамии можно расценить как «оговорку по Фрейду».

«Сейчас активы на Украине, которые интересны западным инвесторам, будут продаваться по небольшой цене или вообще за бесценок международным компаниям и транснациональным корпорациям — это то, чего ждут от Зеленского, и это то, что он, вероятнее всего, будет делать, чтобы понравиться зарубежным партнёрам», — отметил эксперт в беседе с RT.

В свою очередь, украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв выразил мнение, что заявление члена команды Зеленского можно расценивать как слова человека, далекого от украинской политики.

«Представители команды Зеленского хотят сделать партию «Слуга народа» либертарианской, а это значит — «налетай и покупай». Думаю, что это просто заявление непрофессионального политика. Однако это не значит, что нужно расслабиться и ждать, что команда президента Украины будет проводить вменяемый экономический курс», — пояснил Карасёв.

«Скрытые возможности»

Под скрытыми возможностями, о которых говорил Арахамия, считает Богдан Безпалько, команда Зеленского может понимать снятие ограничений на торговлю природными ресурсами, например древесиной.

«Ещё при Порошенко от правительства Украины добивались ликвидации моратория на продажу сельхозземель, а ЕС постоянно добивался снятия любых ограничений на продажу леса-кругляка», — напомнил эксперт.

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Летом 2018 года, британская НКО Earthsight, занимающаяся проблемой незаконной вырубки лесов, выпустила доклад, в котором говорилось, что с 2014 года экспорт леса из Украины в страны ЕС увеличился на 75% — до €1 млрд по итогам 2017 года.

При этом в докладе отмечалось, что европейские потребители сознательно нарушали закон, приобретая у Украины незаконно добытую древесину.

Бесконтрольная вырубка леса привела к сильным наводнениям в Закарпатье. В конце мая в регионе прошли сильные дожди — оставшиеся после вырубки деревья не сдержали потоки грязи и воды с гор, которые затопили 25 населённых пунктов.

Безпалько добавил, что в случае определённого развития событий зарубежные инвесторы также могут начать скупать украинские сельхозземли. Мораторий на их продажу обещал снять сам Владимир Зеленский — по его словам, это станет возможно после формирования нового состава Верховной рады.

Эксперт добавил, что на этих землях скорее всего будут выращивать истощающие почву культуры вроде рапса, которые используются для изготовления биотоплива.

«Однако удачные инвестиции — вложение денег в высокотехнологичные предприятия, продукция которых обладает высокой степенью добавленной стоимости, и которые создают большое количество рабочих мест и развивают экономику — сегодня подобного рода инвестиции Украине не угрожают даже при условии, что удастся искоренить коррупцию», — полагает Безпалько.

Комментируя тезис о «скрытых возможностях» Украины политолог Ростислав Ищенко в беседе с RT отметил, что единственная скрытая возможность, доступная Киеву, — это свободная продажа земель, под которую власти рассчитывают получить какие-то инвестиции.

«Но я сомневаюсь в том, что в страну хлынут иностранные инвестиции, если украинцы возьмутся продавать земли. Потому что для этого нужна внутренняя стабильность. Зарубежным инвесторам незачем покупать украинскую землю, поскольку на ней трудно будет что-то собрать и полученное продать», — добавил эксперт.

Разочарование от ассоциации

Привлекательность Украины в глазах зарубежных инвесторов снижена также по причине прямой зависимости страны от Европы — как в финансово-кредитном плане, так и из-за кабальных условий соглашения об ассоциации с ЕС. Об опрометчивости этого шага администрации Петра Порошенко заговорили и в Киеве.

Так, депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала ZIK заявил, что европейские страны видят в Украине лишь рынок для реализации низкокачественных товаров. По его словам, подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом лишь навредило Украине, так как ЕС думает только о своей выгоде.

«Там никто про нас не думает. Это очень красивое слово «ассоциация с ЕС». Например, ПАСЕ поддержали Россию, они вернулись. И Германия поддержала, и Франция, и все поддержали. Поляки говорят: «Если вы не знаете, в чём проблема — проблема в деньгах», — заявил парламентарий.

Секретарь Национального инвестиционного совета Украины и член партии «Слуга народа» Давид Арахамия

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© David Braun

Напомним, что именно подписание соглашения об ассоциации с ЕС было одним из требований, которые участники «майдана» выдвигали экс-президенту Виктору Януковичу. После государственного переворота в стране документ с украинской стороны подписал Арсений Яценюк.

Положение соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом начало действовать в 2016 году. При этом, согласно установленной системе квот, Украина может поставлять на европейские рынки только 36 видов товаров, которые не облагаются пошлинами. После использования этих квот, а в реальности они исчерпываются за один-два месяца, украинские товары лишаются льготных условий реализации.

В конце мая глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что такая ситуация негативно влияет на экономику страны, и соглашение требуется пересмотреть.

«Мы не можем больше продолжать терпеть пагубность зоны свободной торговли с Евросоюзом в отношении нашей страны, потому что её условия уничтожают экономически нашу страну», — заявил Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

Отсутствие уверенности

Одной из причин низкого уровня западных инвестиций в украинскую экономику является отсутствие у инвесторов достаточного уровня доверия к этой экономике, отметил Богдан Безпалько.

«Это отражается в различных экономических рейтингах Украины, которые пока что не радуют. Если бы была высокая степень доверия, то инвесторы уже вложили бы много денег в Киев, а пока что оттуда только выкачивают рабочую силу и сырьё», — сказал эксперт.

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В свою очередь, Вадим Карасёв напомнил, что проблема дефицита и недостаток прямых иностранных инвестиций на Украине связаны, в том числе, с отсутствием нормальной судебной системы, наличием коррупции и с нерешенной проблемой конфликта в Донбассе.

«Команде президента надо представить развёрнутый план реализации Минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе, прежде чем Киев будет «продавать страну» в обмен на прямые инвестиции. Только после этого можно ожидать больших инвестиций, а до этого власти могут лишь разрабатывать гипотезы на этот счёт», — пояснил он.

По мнению Карасёва, только когда в Киеве будет выработан последовательный курс и стабилизируется внутренний конфликт, у инвесторов появится определённая уверенность и доверие к Украине.

«Пока что их нет, так как Украина уже больше десяти лет находится в полосе турбулентности», — добавил Карасёв.

Вместе с тем, Ростислав Ищенко сомневается в том, что команде нового президента удастся привлечь на Украину зарубежный капитал, даже поманив инвесторов «скрытыми возможностями».