Зеленский внёс в Раду проект о снижении цен на электроэнергию

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Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о снижении цен на электроэнергию для населения страны.
Зеленский внёс в Раду проект о снижении цен на электроэнергию
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Соответствующий законопроект под названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины по снижению стоимости электрической энергии» опубликован на официальном сайте парламента Украины.

При этом Зеленский отметил проект как неотложный для рассмотрения.

Ранее представитель партии «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что отмена формулы «Роттердам+» по инициативе Зеленского позволит на 7% снизить тарифы на ЖКХ на Украине.

При этом эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил сомнения в возможности снижения цены на энергоресурсы на Украине после отмены формулы «Роттердам+».

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