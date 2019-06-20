В партии Зеленского рассказали о первых успехах нового лидера Украины

Представитель партии «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире телеканала NewsOne заявила, что новый лидер Украины Владимир Зеленский добился положительных изменений в стране за первый месяц президентства.

«Я думаю, что есть явный позитив в первых 30 днях президентства Зеленского... Он успел побывать на фронте, в Мариуполе, во Львовской области, помочь решить вопрос задолженности по зарплатам шахтерам», — отметила Верещук в рамках политического ток-шоу «Украинский формат».

По её словам, по инициативе Зеленского была отменена формула «Роттердам+», что позволит на 7% снизить тарифы на ЖКХ в стране.

Она также отметила активную внешнеполитическую позицию нового президента, его инициативы по вступлению Украины в ЕС.

«Он побывал в Брюсселе, встретился с НАТО, Макроном, Меркель... договорился о заседании «нормандской четверки» в июле, в следующем месяце Евросоюз проведёт на Украине саммит, НАТО приедет к нам на переговоры», — подчеркнула представитель «Слуги народа».

Верещук заключила, что хотя некоторым украинцам хотелось бы большего от Зеленского, «кто захочет, тот сможет увидеть динамику» нового президента.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил сомнения в возможности снижения цены на энергоресурсы на Украине после отмены формулы «Роттердам+».