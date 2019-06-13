Тимошенко заявила о праве Зеленского отменить повышение цен на газ
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«У президента есть конституционное право наложить вето на незаконное повышение цен. А особенно когда цена на газ на мировых рынках почти вдвое упала», — заявила Тимошенко в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».
Кроме того, она посоветовала Зеленскому назначить членов Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг для установления адекватных тарифов на газ.
«Если он хочет снизить тарифы, у него в руках есть все ответы на эти вопросы», — заключила глава «Батькивщины».
Ранее Тимошенко заявила о «падении» уровня экономики Украины.
В середине мая стало известно о планах «Нафтогаза» повысить тарифы на газ для населения в июне.