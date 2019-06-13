Тимошенко заявила о праве Зеленского отменить повышение цен на газ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский обладает достаточными полномочиями, чтобы отменить повышение тарифов на коммунальные услуги, в том числе цен на газ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«У президента есть конституционное право наложить вето на незаконное повышение цен. А особенно когда цена на газ на мировых рынках почти вдвое упала», — заявила Тимошенко в эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина».

Кроме того, она посоветовала Зеленскому назначить членов Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг для установления адекватных тарифов на газ.

«Если он хочет снизить тарифы, у него в руках есть все ответы на эти вопросы», — заключила глава «Батькивщины».

Ранее Тимошенко заявила о «падении» уровня экономики Украины.

В середине мая стало известно о планах «Нафтогаза» повысить тарифы на газ для населения в июне.