Тимошенко рассказала о «падении» экономики Украины

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV рассказала о «падении» экономики Украины.

«Первое большое обстоятельство, которое нужно учитывать, — это то, что бюджет перестал получать плановые доходы от налогов», — цитирует РИА Новости Тимошенко.

По её словам, бюджет Украины в настоящее время «пополняется на значительную часть печатными эмиссионными деньгами Национального банка».

«Это скрывается. А это означает, что экономика стагнирует и падает», — заявила лидер «Батькивщины».

«Второй вызов, который стоит, и пока будут выборы, я убеждена, что никто даже с мыслями не соберется, что с этим делать, это то, что в сентябре у нас наступает пиковый объем возвращения внешнего долга. Два миллиарда долларов», — добавила Тимошенко.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «системный кризис» экономики на Украине продолжается.

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