Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов

Короткая ссылка
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов. По его словам, это «неудачная фраза».
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
  • РИА Новости

«Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что «Зеленский шутил о снижении тарифов». Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами», — написал Герус в Facebook.

По его словам, тарифы — плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев.

«На самом деле президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения», — отметил он.

В интервью Bihus.info Герус сказал, что Зеленский перед выборами президента прямо не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения. По его словам, Зеленский шутил о высоких тарифах и «Роттердам+».

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает повышения цен на электроэнергию в стране с июля на 25%. По его словам, это произойдёт, если на Украине с 1 июля будет введена новая модель оптового рынка электроэнергии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить