Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
- РИА Новости
«Хочу извиниться за неудачную свою фразу о том, что «Зеленский шутил о снижении тарифов». Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами», — написал Герус в Facebook.
По его словам, тарифы — плохая тема для шуток или опрометчивых комментариев.
«На самом деле президент Зеленский уже дважды созывал совещание по возможности понижения тарифов для населения», — отметил он.
В интервью Bihus.info Герус сказал, что Зеленский перед выборами президента прямо не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения. По его словам, Зеленский шутил о высоких тарифах и «Роттердам+».
Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что регулятор ожидает повышения цен на электроэнергию в стране с июля на 25%. По его словам, это произойдёт, если на Украине с 1 июля будет введена новая модель оптового рынка электроэнергии.