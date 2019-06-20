Зеленский призвал легализовать игорный бизнес на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал существующие в стране нормы, призвав, в частности, легализовать игорный бизнес и отменить мораторий на продажу земель.
Зеленский призвал легализовать игорный бизнес на Украине
  • ©Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики, запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом», — цитирует президента «112 Украина».

Так, по словам Зеленского, необходимо отменить в том числе запрет на пользование землёй, валютными ценностями, на занятие деятельностью, «которая не наносит другим вреда». 

«Например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — заключил он.

Ранее Зеленский в ходе встречи с представителями бизнеса назвал «трешем» действующий Жилищный кодекс Украины.

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