Зеленский призвал легализовать игорный бизнес на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал существующие в стране нормы, призвав, в частности, легализовать игорный бизнес и отменить мораторий на продажу земель.

«Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое вводилось для плановой экономики, запрета для взрослого человека свободно распоряжаться своим имуществом», — цитирует президента «112 Украина».

Так, по словам Зеленского, необходимо отменить в том числе запрет на пользование землёй, валютными ценностями, на занятие деятельностью, «которая не наносит другим вреда».

«Например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — заключил он.

Ранее Зеленский в ходе встречи с представителями бизнеса назвал «трешем» действующий Жилищный кодекс Украины.