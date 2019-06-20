Зеленский назвал «трешем» украинский Жилищный кодекс
- ©Kay Nietfeld/dpa
- globallookpress.com
Он процитировал Жилищный кодекс Украины, в котором указано, что «воплощая в жизнь ленинские идеи... советское государство последовательно реализует разработанную Коммунистической партией программу жилищного строительства».
«Как вам? Извините, это треш. И это должно уйти в историю», — приводит его слова телеканал «112 Украина».
Зеленский добавил, что декоммунизация регулирования и либерализация экономики будут приоритетом украинских властей в ближайшие пять лет.
Ранее Зеленский отменил 159 указов бывших президентов Украины.