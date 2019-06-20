Зеленский назвал «трешем» украинский Жилищный кодекс

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий Жилищный кодекс Украины является «трешем». Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с представителями бизнеса.
Зеленский назвал «трешем» украинский Жилищный кодекс
  • ©Kay Nietfeld/dpa
  • globallookpress.com

Он процитировал Жилищный кодекс Украины, в котором указано, что «воплощая в жизнь ленинские идеи... советское государство последовательно реализует разработанную Коммунистической партией программу жилищного строительства».

«Как вам? Извините, это треш. И это должно уйти в историю», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Зеленский добавил, что декоммунизация регулирования и либерализация экономики будут приоритетом украинских властей в ближайшие пять лет.

Ранее Зеленский отменил 159 указов бывших президентов Украины.

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