Гройсман предположил, когда Украина сможет обеспечивать себя газом

Короткая ссылка
Украина премьер-министр Владимир Гройсман в интервью журналисту Дмитрию Гордону предположил, когда, по его мнению, Украина сможет самостоятельно обеспечивать себя газом.

«Если бы все работали в унисон, я думаю, что за лет пять можно было бы добиться такого необходимого количества газа, чтобы мы покрывали все свои потребности», — цитирует РИА Новости Гройсмана.

Ранее «Укртрансгаз» заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов. Подробнее о ситуации — в материале RT.

В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление украинской стороны о плане действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить