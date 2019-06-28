Гройсман предположил, когда Украина сможет обеспечивать себя газом

Украина премьер-министр Владимир Гройсман в интервью журналисту Дмитрию Гордону предположил, когда, по его мнению, Украина сможет самостоятельно обеспечивать себя газом.

«Если бы все работали в унисон, я думаю, что за лет пять можно было бы добиться такого необходимого количества газа, чтобы мы покрывали все свои потребности», — цитирует РИА Новости Гройсмана.

Ранее «Укртрансгаз» заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов. Подробнее о ситуации — в материале RT.

В марте эксперт Александр Охрименко прокомментировал НСН заявление украинской стороны о плане действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа.