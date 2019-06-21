«Укртрансгаз» снова заявил об угрозе остановки прокачки газа по ГТС

Компания «Укртрансгаз» вновь заявила об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов.

Об этом говорится на сайте компании.

Уточняется, что в настоящий момент «Укртрансгаз» не может закупить газ для обеспечения работы ГТС из-за долгов, а имеющихся запасов хватит менее чем на месяц.

«Сейчас запас газа в подземных хранилищах оператора ГТС на производственно-технологические нужды составляет 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м», — указывается в заявлении.

В компании заявили, что 12 аукционов «Укртрансгаза» на закупку газа с поставкой в июле — декабре общим объёмом 880 млн куб. м и с ожидаемой стоимостью 5,72 млрд гривен без НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не предоставил тендерных предложений. Предполагается, что причиной этого стали дефицит средств «Укртрансгаза» и, как следствие, несвоевременные расчёты по уже заключённым договорам закупок газа, долг по которым достиг 4,1 млрд гривен.

Отмечается, что несколько поставщиков готовы в июне — августе поставить 190 млн куб. м газа по заключённым контрактам при условии уплаты компанией долга за предыдущие периоды.

«ГСЧС Украины 20 июня предоставила обратную связь, классифицировав уровень угрозы в случае прекращения работы технологического оборудования объектов магистрального трубопроводного транспорта ГТС Украины как чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня», — заключили в компании.

Ранее «Укртрансгаз» уже сообщал о подобном и указывал, что газа, необходимого на собственные производственно-технологические нужды, осталось лишь до 24 июня.