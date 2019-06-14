«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине
- РИА Новости
«Оператор ГТС предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня», — говорится в сообщении на сайте.
Указывается, что задолженность «Укртрансгаза» за март — апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд гривен. В связи с этим некоторые поставщики отказываются передавать обозначенные контрактами объёмы газа.
«Остаточных объёмов газа на собственные производственно-технологические нужды, которые были закуплены по предыдущим договорам, достаточно для обеспечения работы газотранспортной системы только до 24 июня», — указано в сообщении.
Ранее в украинской компании «Нафтогаз» заявили о снижении цены природного газа для нужд населения и других потребителей.