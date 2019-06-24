«Атмосфера для нормального диалога»: Москва назвала условия сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину в Европу в том случае, если условия нового контракта будут экономически рентабельны, а судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом» удастся урегулировать. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. Кроме того, по его словам, также важно создать атмосферу, «способствующую нормальному диалогу». Приходько подчеркнул, что строящийся газопровод «Северный поток — 2» не заменяет уже существующие маршруты, в том числе и украинский.

Россия готова сохранить транзит газа через Украину в Европу и после 2019 года, когда заканчивается действующий контракт. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько. Он подчеркнул, что для этого необходимо соблюдение двух условий: рентабельность маршрута и урегулирование судебных споров.

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз» Украины», — сказал Приходько.

Он подчеркнул, что, помимо выполнения этих двух условий, нужно создать атмосферу, «способствующую нормальному диалогу». Приходько отметил, что строящийся газопровод «Северный поток — 2» не угрожает поставкам по другим маршрутам и «это касается как Украины, так и других стран».

Также по теме «Будем договариваться до последнего»: в России заявили о готовности обсуждать с Украиной транзит газа В Минэнерго РФ ожидают, что договорённость по транзиту газа с Киевом будет достигнута до конца 2019 года. Об этом заявил замглавы...

Приходько добавил, что Россия выступает за диверсификацию маршрутов поставок, учитывая растущий в Европе спрос на энергоносители. В этой связи он отметил, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект.

Напомним, на Украине выступают против строительства «Северного потока — 2». Киев утверждает, что газопровод якобы приведёт к увеличению энергозависимости европейских стран от Москвы. С подобным заявлением в ходе визита в Германию 18 июня выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы также видим угрозы в энергетическом секторе из-за «Северного потока — 2», который нанесёт ущерб энергетической безопасности Украины и Европы», — сказал он.

Тем не менее глава государства выразил уверенность, что Россия и Украина придут к соглашению о продолжении транзита.

Строительство «Северного потока — 2»

© Sean Gallup/Getty Images

ГТС Украины

При рассмотрении вопроса о сохранении транзита газа через Украину стоит учитывать и готовность газотранспортной системы страны. Так, глава «Газпрома» Алексей Миллер по итогам трёхсторонней встречи с представителями Евросоюза и Украины отметил, что надёжность этого маршрута зависит от количества газа в украинских хранилищах. Чем меньше топлива аккумулировано в ГТС, тем выше риски для транзита, подчёркивал Миллер.

Также по теме Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе...

В субботу, 22 июня, оператор ГТС Украины «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. Ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а на тот момент компания располагала 152 млн кубометров.

Такая ситуация возникла в связи с тем, что на 12 аукционах по закупке 880 млн кубометров ни один потенциальный поставщик не предложил свои услуги. Только представители некоторых компаний согласились поставить 190 млн кубометров в том случае, если «Укртрансгаз» покроет долги по предыдущим контрактам.

Представители оператора ГТС предположили, что отказ поставщиков от сотрудничества связан с отсутствием у предприятия средств и высокой задолженностью в 4,1 млрд гривен (9,8 млрд рублей). «Укртрансгаз» предупредил власти страны об угрозе чрезвычайной ситуации государственного уровня.

«Укртрансгаз» предупредил о возникновении предпосылок для чрезвычайной ситуации государственного уровня Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), Государственную службу чрезвычайных ситуаций Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в заявлении предприятия.

В Москве также указывали, что, помимо заключения контракта о транзите, Киеву необходимо также перейти к прямым закупкам газа у РФ. По словам Миллера, такое соглашение позволит на четверть снизить цены на газ для украинских потребителей.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — отмечал он.

На данный момент Украина осуществляет так называемые реверсные поставки из Европы — от закупки газа в России она отказалась в 2015 году. Тем не менее фактически европейские страны продают Киеву российское голубое топливо со своей наценкой.

В «Нафтогазе» предложение Миллера раскритиковали, однако представитель президента Украины при правительстве Андрей Герус подчеркнул, что закупать газ у «Газпрома» могут украинские частные компании, которые затем уже будут перепродавать его внутри страны.