В частном порядке: на Украине предложили новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины при правительстве Андрей Герус заявил, что украинские бизнесмены могут создавать частные компании для закупки российского газа и его дальнейшей перепродажи на внутреннем рынке. Так Герус прокомментировал второй за полгода визит в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которые на полях ПМЭФ встретились с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Представитель украинского лидера отметил, что действующее законодательство позволяет частным компаниям торговать с «Газпромом», если будут подписаны соответствующие контракты. Эксперты отмечают, что сам факт обсуждения возможности возобновления прямых поставок газа из России на Украину позитивен. Однако перспективы реализации предложенной Герусом схемы, по их мнению, вызывают серьёзные вопросы, прежде всего с антимонопольной точки зрения.

Представители украинского бизнеса могут в частном порядке закупать у России природный газ, после чего перепродавать его на Украине, если это будет экономически обоснованно. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал представитель президента страны в правительстве Андрей Герус.

Таким образом он прокомментировал итоги второго за несколько месяцев визита в Россию политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которые на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провели переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Главным итогом этой встречи стало подтверждение готовности российской компании к возобновлению прямых поставок газа на Украину. Причём Миллер отметил, что цена в этом случае будет на 25% ниже той, по которой Киев сейчас получает голубое топливо реверсом из Европы.

По словам Геруса, на сегодняшний день на Украине работает порядка 800 трейдеров, и несколько десятков из них «активно импортируют газ». Поэтому, если Медведчук и Бойко достигнут каких-либо договорённостей о цене на газ, им стоит документально их зафиксировать, после чего начать поставки голубого топлива на Украину, заявил представитель Владимира Зеленского.

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«Газом могут торговать частные компании. Поэтому они могут организовать компанию, купить этот газ у «Газпрома», протранспортировать его на Украину и продать конечным потребителям... Им для этого не нужны ни власть, ни новый президент, ни старый президент. Им надо купить его, привезти на Украину и продать. И мы будем все аплодировать и говорить: «Спасибо, у вас самый дешёвый газ», — изложил своё видение ситуации Герус.

Напомним, что украинская сторона прекратила прямые закупки газа у России в ноябре 2015 года, запустив практику так называемых реверсных поставок из Европы. Хотя фактически Киев закупает тот же российский газ, поступающий в европейские страны, в том числе через территорию самой Украины. Однако ситуация накаляется в связи с тем, что 31 декабря 2019 года истекает действующий транзитный контракт, а переговоры о заключении нового соглашения пока отложены до окончания июльских выборов в Верховную раду.

На этом фоне Медведчук и Бойко в марте посетили Москву, где провели переговоры с премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома». Там была подтверждена готовность российской стороны к началу конструктивных переговоров о возобновлении прямых поставок газа, а также к продлению контракта на транзит через Украину. Об этом же шла речь и на июньской встрече на полях ПМЭФ.

Однако, комментируя итоги последних переговоров, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал «причудливыми скидками» предложение «Газпрома», обвинив российскую компанию в существенном завышении рыночной цены.

«Насчёт «скидки», которую они предлагают. Сначала они завышают цену на 100% от справедливой рыночной цены, а потом дают «скидку» в 25%. Это на кого рассчитано? «Нафтогаз» сейчас покупает дешевле в Европе, чем «Газпром» предлагает «со скидкой», — заявил Витренко.

Динамика изменения цены на реверсные поставки газа из Европы на Украину в 2019 году

© ueex.com.ua

При этом, согласно открытым данным, средняя стоимость российского газа в Европе в 2018 году составила $245,50 за тысячу кубометров; в 2019-м этот показатель ожидается на уровне $230—250. Сейчас цена газа на европейских хабах в связи с сезонным фактором действительно ниже этих цифр — 3 июня цена газа на европейских хабах опускалась до $190 за тысячу кубов, однако к 11 числу откатилась к уровню $220. Не говоря о том, что в период пикового спроса на голубое топливо в сентябре 2018-го цены поднимались до $535 за тысячу кубометров. Полноценный контракт с «Газпромом» же предполагает фиксированную цену, которая не зависит от сезонного спроса.

Возвращаясь к предложенной Герусом схеме поставок российского газа через частные компании, глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко усомнился в том, что такая инициатива реализуема хотя бы с точки зрения законодательства. Эксперт полагает, что подобные заявления не что иное, как попытка попиариться и «заболтать проблему».

«Заявление, конечно, чисто авантюрное. Теоретически это можно сделать, спорить не буду. Но будет монополизм и сразу Антимонопольный комитет заблокирует эту компанию — вот в чём проблема», — отметил Охрименко в беседе с RT.

«То есть он предлагает идею, которую с точки зрения украинского законодательства реализовать заведомо нельзя. Скидка на газ связана и с транзитом газа. Понятно, что эта компания Медведчука никакого отношения к ГТС, к транзиту не имела бы», — пояснил экономист.

О туманности перспектив реализации предложенной Герусом схемы заявил также член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Сам факт того, что в окружении президента Зеленского думают, каким образом обеспечить поставки газа из России на Украину фактически напрямую... если они уже понимают, что это необходимо, — это хорошо, сам по себе факт нормальный. Как это будет осуществляться, согласятся ли на это Бойко и Медведчук, какое решение примет «Газпром», представители нашего правительства — это уже второй вопрос», — сказал сенатор.

Уголовное производство

Стоит также отметить, что киевские власти резко негативно относятся к визитам Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию, которая в украинском законодательстве официально зафиксирована как «страна-агрессор». Так, ещё после мартовской поездки в Москву шла речь о возбуждении против них уголовного дела по факту незаконного пересечения границы и возможной измены родине.

Теперь пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель призвала Генеральную прокуратуру (ГПУ) «обратить внимание» на визиты Бойко и Медведчука в Россию. В ответ официальный представитель главы ГПУ Лариса Сарган заявила, что уголовные производства по статьям о госизмене относятся к компетенции Службы безопасности Украины, руководитель которой находится в прямом подчинении президенту. Она добавила, что для прекращения подобных визитов ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантах.

В свою очередь, в пресс-службе СБУ сообщили, что проводят досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 украинского УК (госизмена). В ходе этой работы исследуются обстоятельства мартовского визита политиков в Москву, материалы по июньскому визиту в Санкт-Петербург также могут быть проверены в рамках уголовного дела.

Встреча Дмитрия Медведева и Алексея Миллера с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в Москве, март 2019 года

РИА Новости

© Екатерина Штукина

Внутренний конфликт

На этом фоне продолжается многолетнее противостояние кабинета министров Украины и руководства «Нафтогаза». Последнее обострение этого кризиса связано с возможными проблемами при закупке газа для комфортного прохождения отопительного сезона, о которых на днях рассказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, из-за дефицита оборотных средств «Нафтогаз» может испытать трудности при выходе на необходимый уровень в 20 млрд кубометров накопленного газа в подземных хранилищах. При этом, несмотря на оптимальную рыночную ситуацию для активной закупки газа в Европе, правительство требует до конца июня выплатить 90% прибыли компании в качестве дивидендов.

«Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать: дивиденды сейчас или защита от кризиса», — заявил Коболев.

В ответ премьер-министр Владимир Гройсман на заседании кабмина назвал «Нафтогаз» «ненасытным монополистом», призвав снизить цены на газ для населения на 800—900 гривен. Кроме того, правительство обратилось в Антимонопольный комитет и Счётную палату для создания рабочей группы, которая должна проверить механизм формирования компанией цены на голубое топливо.

В правительстве также апеллируют к тому, что «Нафтогаз» последние три года не утверждает финансовый план, работая без одного из ключевых финансовых документов. Кроме того, в кабмине недовольны высокими расходами на содержание аппарата компании.

«Нафтогаз» — достаточно странная организация, от которой мы, как профильное министерство, не можем получить информацию по поставкам газа и другой хозяйственной деятельности», — заявил глава украинского Минэнерго Игорь Насалик.

Комментируя этот конфликт, представитель президента Украины Андрей Герус высказал мнение, что в позициях обеих сторон есть рациональное зерно, призвав сконцентрироваться на поиске средств для закупки газа.

«Правительству нужен наполненный бюджет. «Нафтогазу» нужны деньги на закупку газа. И сейчас самое подходящее время для этого в плане цены. Надо найти способ привлечения средств. Министерство финансов и «Нафтогаз» над этим сейчас работают. Речь идёт о кредитных средствах», — добавил Герус.