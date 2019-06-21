Правительство России уточнило список запрещённых к ввозу товаров с Украины

Правительство утвердило перечень товаров, запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию с территории Украины. Об этом сообщается в соответствующем постановлении, размещённом на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ вносит изменения в постановление кабмина от 29 декабря 2018 года №1716-83.

Согласно тексту, запрет не распространяется на товары, «ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза».

В список входят, в частности, трубная продукция, электрические генераторы, некоторые виды трансформаторов и трансмиссионные валы.

В апреле украинское правительство расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

Впоследствии премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры в связи с политикой Киева.

Политолог Александр Асафов в беседе с Nation News оценил ситуацию.