Правительство России уточнило список запрещённых к ввозу товаров с Украины

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Правительство утвердило перечень товаров, запрещённых к ввозу в Российскую Федерацию с территории Украины. Об этом сообщается в соответствующем постановлении, размещённом на официальном портале правовой информации.
Правительство России уточнило список запрещённых к ввозу товаров с Украины
  • © Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Отмечается, что документ вносит изменения в постановление кабмина от 29 декабря 2018 года №1716-83.

Согласно тексту, запрет не распространяется на товары, «ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза».

В список входят, в частности, трубная продукция, электрические генераторы, некоторые виды трансформаторов и трансмиссионные валы.

В апреле украинское правительство расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны. 

Впоследствии премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры в связи с политикой Киева.

Политолог Александр Асафов в беседе с Nation News оценил ситуацию.

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