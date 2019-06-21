Правительство России уточнило список запрещённых к ввозу товаров с Украины
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Отмечается, что документ вносит изменения в постановление кабмина от 29 декабря 2018 года №1716-83.
Согласно тексту, запрет не распространяется на товары, «ввозимые в целях завершения таможенных процедур переработки вне таможенной территории и временного вывоза».
В список входят, в частности, трубная продукция, электрические генераторы, некоторые виды трансформаторов и трансмиссионные валы.
В апреле украинское правительство расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.
Впоследствии премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о решении ввести ответные меры в связи с политикой Киева.
Политолог Александр Асафов в беседе с Nation News оценил ситуацию.