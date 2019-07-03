«Целенаправленное уничтожение инфраструктуры»: в ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны Украины

Обстрелы украинских военных в Донбассе только участились после прихода к власти в Киеве Владимира Зеленского. Об этом заявил глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин. Ему также были представлены доклады от республиканских МЧС и Минздрава, в которых сообщалось о свыше 60 пострадавших и повреждении более 170 жилых домов от ударов со стороны ВСУ. Также в районе села Александровка под обстрел артиллерии Украины попала съёмочная группа ВГТРК. Как отметили журналисты, они находились не на линии соприкосновения, а у жилых массивов.

После вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины число обстрелов со стороны ВСУ по самопровозглашённой Донецкой народной республике увеличилось. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе заседания по вопросу обострения ситуации на линии соприкосновения.

«Можно, к сожалению, констатировать, что с приходом к власти на Украине нового президента произошло усиление интенсивности обстрелов населённых пунктов республики. Мирные жители получают ранения, среди них есть дети! Происходит целенаправленное уничтожение объектов стратегического значения, социальной инфраструктуры», — приводит его слова пресс-служба.

По словам представителя ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Руслана Якубова, за последний месяц интенсивность обстрелов со стороны украинских военных «увеличилась в разы». По его мнению, эта эскалация произошла после посещения позиций ВСУ Зеленским 27 мая.

За июнь попаданиями взрывоопасных предметов было повреждено более 170 жилых домов и объектов жизнеобеспечения. Об этом сообщил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. А глава Минздрава самопровозглашённой республики Ольга Долгошапко рассказала о 50 пострадавших среди военных и 12 — среди мирных жителей.

Reuters

© Alexander Ermochenko

«Ситуация остаётся обострённой»

Ранее во вторник, 2 июля, съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел украинских военнослужащих. По словам корреспондента Андрея Руденко, ситуация в регионе продолжает оставаться напряжённой.

«Мы, журналисты, приезжаем на линию соприкосновения и уезжаем, а мирные жители там находятся постоянно и ежедневно подвергают свою жизнь опасности, и украинские силовики не прекращают огонь. Ситуация по-прежнему остаётся обострённой. Сейчас приходят тревожные сводки: на данный момент идёт обстрел поселка Зайцево», — сказал он в эфире «Россия 24».

Обстрел произошёл, когда они находились в районе посёлка Александровка у жилых районов, рассказал Руденко. Он подчеркнул, что оператор сумел запечатлеть момент обстрела из миномёта калибром 120 мм.

В связи с этим Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны).

«В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе», — говорится в сообщении ведомства.

«Военнослужащие Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины и вышестоящие должностные лица Министерства обороны Украины, отдающие такие заведомо преступные приказы, своими действиями систематически нарушают нормы международного гуманитарного права и ранее достигнутые договорённости о прекращении огня», — подчеркнули в СК.

О росте напряжённости заявляли и в соседней самопровозглашённой Луганской народной республике. Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко 27 июня сообщал о пяти снайперских парах, которые Киев направил на линию соприкосновенности.

«В связи с этим мы не исключаем проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении», — сказал он.

«Первый шаг к прекращению огня»

Стоит отметить, что некоторые инициативы по снижению напряжённости всё же реализуются. Так, ЛНР и ДНР в одностороннем порядке передали Украине четырёх пленных. Пушилин выразил надежду, что этот шаг позволит в дальнейшем перейти к обмену пленных в формате «всех на всех».

Также по теме «Нет централизованной стратегии»: как разведение сил в Станице Луганской может повлиять на ситуацию в Донбассе Владимир Зеленский считает, что разведение сил ВСУ и ополчения самопровозглашённой ЛНР в Станице Луганской можно рассматривать как...

«Надеемся, что освобождение четырёх лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных (пленных. — RT)», — сказал он.

Другим значительным событием стало разведение сил обеих сторон конфликта в районе Станицы Луганской. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это первым шагом к прекращению огня.

«Это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который произошёл благодаря разблокированию минского процесса… И помните, я не хочу и не буду никогда вам врать, что-то обещать. Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что завтра мы прекратим войну, но мне кажется, что хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны... появилась», — сказал он в Facebook.

Стороны договорились о разведении ещё осенью 2016 года в Минске. Так называемые зоны безопасности должны были быть созданы в районе Станицы Луганской, города Золотое (оба в ЛНР) и у села Петровское (ДНР). Отличие от линии разграничения в том, что из этих районов должны быть выведены не только тяжёлые вооружения, но и другие армейские силы. Из всех трёх районов вывести не удавалось только от Станицы Луганской — выполнение этой договорённости неоднократно срывалось.

Однако параллельно с разведением сил Киев минировал территорию у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил Филипоненко. Он отметил, что военнослужащие ВСУ даже переоделись для этого в гражданскую одежду.