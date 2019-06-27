Стимул для Киева: ДНР и ЛНР согласились передать Украине нескольких пленных

Власти самопровозглашённых республик Донбасса согласились в одностороннем порядке передать Киеву четырёх осуждённых. Процесс их выдачи пройдёт в Минске в пятницу, 28 июня. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также украинский политик Виктор Медведчук в позитивном ключе оценили прошедшие переговоры. Стороны выразили мнение, что предпринятые шаги позволят стимулировать Киев перейти к обмену военнопленными в формате «всех на всех».

В четверг, 27 июня, в Минске прошла встреча лидеров самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с украинским политиком, лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. По итогам было объявлено, что ДНР и ЛНР намерены в одностороннем порядке передать Киеву четырёх осуждённых.

Как отметил глава Луганской народной республики, речь идёт о пленённых в разное время бойцах ВСУ Дмитрии Великом (1988 года рождения, осуждён за террористическую деятельность на 15 лет), Максиме Горяинове (1984 года рождения, осуждён за содействие террористической деятельности на 15 лет) и Якове Веремейчике (1986 года рождения, обвиняется в геноциде и применении запрещённых средств и методов ведения войны). Кроме того, украинской стороне выдадут Эдуарда Михеева 1964 года рождения, осуждённого в ЛНР за госизмену на 12 лет лишения свободы.

Лидер ЛНР заявил, что эти четыре человека в пятницу, 28 июня, будут переданы Медведчуку в Минске.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ходе переговоров стороны пришли к тому, что в сложившейся ситуации односторонняя передача украинской стороне нескольких человек целесообразна и позволит стимулировать Киев в плане возобновления процесса обмена военнопленными, который был фактически заморожен полтора года.

«Надеемся, что освобождение четырёх лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных (пленных. — RT)», — заявил Пушилин.

В свою очередь, долгое время представлявший Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук рассказал журналистам, что обратился к лидерам ДНР и ЛНР, поскольку новый президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает шагов в направлении освобождения пленных.

«Последняя наша встреча с Пушилиным 7 июня на полях международного экономического саммита в Санкт-Петербурге, где я обратился с просьбой об освобождении отдельных граждан Украины, которые удерживаются в Донецке и Луганске... Так как естественно, что подобный шаг, если бы он имел место... это был бы важный гуманитарный шаг со стороны Донецка и Луганска», — пояснил политик.

Медведчук поблагодарил власти республик Донбасса за принятое решение и выразил мнение, что эти действия должны послужить «серьёзным сигналом» для Киева. В то же время он отметил, что украинские власти не нацелены на мирное урегулирование ситуации на востоке страны и полномасштабное освобождение всех удерживаемых лиц.

«Зеленский не нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе. Власть не идёт навстречу своим гражданам, удерживаемым там», — заявил Медведчук, добавив, что администрация президента Украины не знала о ведущихся переговорах.

AFP

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Он пояснил, что Киев «продолжает изучать списки по обмену с ЛНР и ДНР», допустив, что украинские власти продолжат против него уголовное преследование из-за договорённостей с республиками Донбасса.

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«Как юрист скажу, что оснований меня преследовать за действия, направленные на мир в Донбассе, на Украине, освобождение наших граждан, не вижу. Хотя я думаю, что украинская власть, старая правоохранительная система, которая продолжает править бал, так и новая власть или с её молчаливого согласия или при активной поддержке будет продолжать уголовные преследования», — добавил Медведчук.

На встрече в Минске также обсуждались вопросы мирного урегулирования конфликта в Донбассе, восстановления объектов экономики и инфраструктуры, а также возобновления социально-экономических связей Украины и самопровозглашённых республик.

«Важны вопросы гуманитарные, безопасности, экономического характера, снятия экономической блокады. Но во главе угла — выполнение политических пунктов. Здесь всё должно быть синхронизировано — и вопросы безопасности, и вопросы экономики, и вопросы гуманитарные — именно с выполнением политических пунктов. Именно так это будет работать и сможет привести к конкретным шагам в плане мирного урегулирования конфликта», — отметил Пушилин.

При этом Виктор Медведчук сообщил, что стороны подробно остановились на том, что основой и фундаментом Минских соглашений являются те законы, которые должна принять Верховная рада Украины.

«Это вопросы, связанные с принятием закона о выборах, принятием закона об амнистии, принятием закона и введением в действие об особом статусе, а также фиксирование в Конституции Украины особого статуса этих территорий так, как это предусмотрено непосредственно текстом Минских соглашений», — подчеркнул политик.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT выразил мнение, что последние договорённости, в частности, связаны с тем, что республики Донбасса заинтересованы в том, чтобы партия Медведчука сумела в дальнейшем продвинуть ход переговоров.

«Республики готовы идти на сотрудничество и на уступки, они бы только хотели, чтобы это воспринималось не просто так, а как элемент дальнейшего сотрудничества», — полагает Брутер.

В свою очередь, глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко назвал успехом тот факт, что Виктору Медведчуку удалось убедить власти ДНР и ЛНР пойти на передачу хотя бы четверых заключённых.

Архивный кадр. Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Киевом, 29 октября 2015 года

РИА Новости

© Сергей Аверин

В условиях замороженного процесса обмена пленными это воспринимается в позитивном ключе, однако в украинских реалиях не исключено, что радикалы резко отреагируют на происходящее, полагает эксперт.

«То, что Медведчуку удалось убедить сделать такой жест доброй воли, — это успех. Это очень маленький шажок, и я боюсь, как бы после этого (как это бывает на Украине) не началось обострение, чтобы радикалы не начали штурмовать и устраивать провокации», — добавил собеседник RT.