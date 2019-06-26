«Из-за отсутствия элементарного обеспечения»: в ЛНР заявили об отступлении ВСУ от линии разграничения

Военнослужащие одной из бригад ВСУ оставили свои позиции у линии разграничения с самопровозглашённой ЛНР. Об этом заявил офицер пресс-службы управления луганской народной милиции Иван Филипоненко. По его словам, это произошло из-за нехватки личного состава и проблем с обеспечением ВСУ. Как отмечают в Луганске, украинские военные демонстрируют низкий уровень морально-психологического состояния.

Военнослужащие одной из бригад ВСУ начали оставлять позиции у линии соприкосновения с самопровозглашённой Луганской народной республикой. Об этом заявил офицер пресс-службы управления народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Разведподразделениями Народной милиции выявлено оставление передовых позиций военнослужащими 14-й бригады ВСУ в районе населённого пункта Сокольники. Это происходит в первую очередь из-за некомплекта личного состава на переднем крае, отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий», — отметил представитель Луганска.

Филипоненко также сообщил, что руководство операции объединённых сил (ООС) Украины принимает меры по возвращению солдат на передовую, а в штаб были вызваны командиры 14-й бригады, которые допустили уход от линии соприкосновения.

По словам представителя народной милиции ЛНР, у украинских военнослужащих, находящихся в Донбассе, отмечается низкий уровень морально-психологического состояния.

AFP

© Anatoly Stepanov

«Уровень морально-психологического состояния военнослужащих Украины в зоне проведения так называемой ООС остаётся на низком уровне. Этим обусловлены непрекращающееся пьянство и, как следствие, рост небоевых потерь», — подчеркнул Филипоненко.

«Усилили интенсивность обстрелов»

В ЛНР подчёркивают, что ВСУ продолжают наращивать силы вдоль линии соприкосновения. С аналогичными заявлениями неоднократно выступали и в самопровозглашённой Донецкой народной республике. Так, в начале июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что после прихода к власти на Украине Владимира Зеленского количество обстрелов только увеличилось.

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«Обстрелы со стороны Украины, я напомню, увеличились с момента прихода нового президента Зеленского», — сказал он в интервью РИА Новости.

В частности, в ДНР отмечали резкое усиление обстрелов во время визита командующего сухопутными силами Великобритании Карлтона Смита в 30-ю бригаду ВСУ. По мнению замначальника управления народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, таким образом ВСУ стремились продемонстрировать готовность и дальше вести боевые действия в Донбассе.

«За время его пребывания в зоне ответственности бригады по району Горловки было выпущено более 100 артиллерийских снарядов и мин», — сообщил Басурин.

По его словам, в результате были повреждены восемь домов, ранение получила 13-летняя девочка.

Более того, в ВСУ также заявляли о захвате буферных территорий в районе Донецка. Представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий утверждал, что украинские военные закрепились в посёлке Марьинка. По его словам, благодаря этому силы Киева находятся в 100—250 метрах от Донецка.

В ДНР опровергли информацию о продвижении ВСУ, однако отметили, что обстрелы со стороны украинских военных действительно участились.

«То, что вооружённые формирования Украины усилили интенсивность обстрелов, подтверждаю — это так. Продвижение их вглубь Марьинки — нет», — цитирует Донецкое агентство новостей Басурина.

При этом источник RT в ВСУ сообщил, что украинские военные продвигаются всё дальше, однако делают это стараясь не привлекать к себе внимание.

«Это делается специально, чтобы не привлекать большого внимания общественности к этому процессу, чтобы не вызывать хаоса и паники. Цель этого стратегическая — создать плацдарм для дальнейшего захвата территорий. Военные говорят, что уже могут взять Горловку за три дня без особых проблем. Нужен только приказ», — рассказал собеседник RT.

Мужчина стоит в воронке от попадания снаряда во двор жилого дома в результате обстрелов Докучаевска в Донецкой области

РИА Новости

© Сергей Аверин

Урегулирование конфликта

По мнению Пушилина, Украина не готова к мирному процессу и диалогу с самопровозглашёнными республиками.

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«То, что к диалогу Украина не готова, мы ощущаем на себе. Крупнокалиберные снаряды, которые нам присылают украинские вооружённые формирования, однозначно говорят о том, что Зеленский не способен хоть как-то повлиять на радикалов», — сказал он.

При этом Зеленский и его команда заявляют, что намерены возвращать Донбасс под свой контроль используя «информационное оружие».

Стоит отметить, что большинство граждан Украины поддерживают компромиссные решения для завершения конфликта в стране. Так, согласно исследованию центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко и группы «Рейтинг» 65% согласны на уступки для окончания конфликта.

Примечательно, что 54% опрошенных поддержали бы прямой диалог с властями самопровозглашённых республик. При этом ранее Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры в таком формате.

Помимо этого, почти половина всех респондентов согласна на автономию ДНР и ЛНР, если это позволит прекратить конфликт. Такой сценарий в Киеве также неоднократно называли неприемлемым.

Комментируя вопрос урегулирования в Донбассе, президент России Владимир Путин отметил, что Киев должен вести прямой диалог с Донецком и Луганском, а также соблюдать взятые на себя обязательства в рамках минских договорённостей.