Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал идею возможного снятия экономической блокады с Донбасса.

Как он написал на своей странице в Facebook, снятие блокады и возобновление торговли с самопровозглашёнными Луганской и Донецкой народными республиками «будет считаться криминалом и подпадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма».

По его словам, торговля с предприятиями на неподконтрольных Киеву территориях «возможна лишь при их регистрации и уплате налогов на Украине».

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня.

5 июня экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского публично ответить, почему украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия экономической блокады с Донбасса.