В ОБСЕ сообщили о предложении Кучмы снять блокаду Донбасса

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Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить в ходе заседания контактной группы 19 июня. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

По его словам, такое предложение сделал представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.

Как отмечается, его поддержали представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского публично ответить, почему украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия экономической блокады с Донбасса.

5 июня прошло первое после президентских выборов на Украине заседание по Донбассу в Минске.

Кучма, комментируя прошедшее заседание, заявил, что переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, все стороны хотели найти решение.

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