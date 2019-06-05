Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

Короткая ссылка
Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
  • © president.gov.ua

«Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор», — цитирует Кучму пресс-служба украинского лидера.

По его словам, Зеленский хочет, чтобы в регионе был мир, и на заседании он высказал пожелания главы государства.

«Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», — сказал политик.

5 июня прошло первое после президентских выборов на Украине заседание по Донбассу в Минске.

Кучма заявил, что Минск играет колоссальную роль в переговорном процессе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить