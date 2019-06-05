Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.

«Впервые заседания рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор», — цитирует Кучму пресс-служба украинского лидера.

По его словам, Зеленский хочет, чтобы в регионе был мир, и на заседании он высказал пожелания главы государства.

«Мне кажется, все услышали, что украинская сторона и противоположная сторона хотят решать эти проблемы. Поэтому было доверие друг к другу», — сказал политик.

5 июня прошло первое после президентских выборов на Украине заседание по Донбассу в Минске.

Кучма заявил, что Минск играет колоссальную роль в переговорном процессе.