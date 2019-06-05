Кучма отметил колоссальное значение Минска в переговорах по Донбассу

Представитель Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма заявил, что Минск играет колоссальную роль в переговорном процессе сторон конфликта и в будущем необходимо сохранить его статус.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Роль и место Минска в работе контактной группы имеют колоссальное значение... Это единственное место, где можно проводить нормальный диалог», — заявил Кучма на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

При этом он отметил важную роль руководства Белоруссии в содействии урегулированию на востоке Украины.

По словам Кучмы, требования перенести площадку для переговоров из Минска абсурдны и безосновательны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя назначение Кучмы представителем Украины в группе по Донбассу, заявил о важной роли позиции украинского президента Владимира Зеленского.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor подчеркнул, что в переговорах необходимо учитывать ранее заключённые соглашения с представителями самопровозглашённых народных республик.