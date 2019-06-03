В Госдуме прокомментировали назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
В Госдуме прокомментировали назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
  • ©president.gov.ua

«Назначение кого-либо по делам Донбасса является внутренним уделом Украины», — сказал Швыткин.

По его словам, любое движение в сторону мирного урегулирования со стороны Киева приветствуется.

При этом, добавил депутат, Украина должна понимать, что переговоры нужно вести, учитывая соглашения, которые были заключены с представителями самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально назначил Кучму представителем в группе по Донбассу.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рассказал о главных задачах Зеленского на посту главы государства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить