Опубликовано распоряжение о назначении Кучмы в группу по Донбассу

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении бывшего лидера страны Леонида Кучмы представителем Киева на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу.
Опубликовано распоряжение о назначении Кучмы в группу по Донбассу
  • ©president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уполномочить президента Украины в 1994—2005 годах Леонида Кучму представлять Украину в трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях», — говорится в тексте.

Отмечается, что политик будет осуществлять свою деятельность в группе на общественных началах.

Ранее Владимир Зеленский принял решение назначить Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Впоследствии экс-лидер заявил о намерении инициировать новое перемирие на юго-востоке Украины.

В состав трёхсторонней контактной группы входят Россия, Украина и ОБСЕ, в её работе также участвуют представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

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