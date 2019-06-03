В ДНР оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

В самопровозглашённой Донецкой народной республике оценили назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

«В контактную группу вернули самого опытного — Леонида Кучму, который будет много разговаривать, но от этого толка не будет. Раньше Кучма заявлял, что Донбасс не получит особый статус. Учитывая его высказывания, с полной уверенностью могу сказать, что эффективность при нём минского процесса будет нулевой», — сказал председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

По его мнению, вывести переговорный процесс из тупика «не получится».

Кроме того, глава МИД ДНР Наталья Никонорова также подвергла сомнению назначение Кучмы.

«Назначение Леонида Кучмы представителем Украины в трёхсторонней контактной группе в Минске — это свидетельство того, что изменений переговорных позиций Киева в минском процессе не предвидится», — заявила она.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.