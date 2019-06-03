Эксперт оценил назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Эксперт оценил назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
  • РИА Новости

«Я думаю, что Зеленский находится в поиске людей, которые бы помогали ему проводить как внутреннюю, так и внешнюю политику. У господина Зеленского как у неопытного политического деятеля нет своей команды, и, конечно, он присматривается и к отставным политическим деятелями, в том числе к бывшим президентам страны, для того чтобы в их лице найти поддержку его инициатив… я думаю, что это, наверное, не самое худшее назначение, которое могло бы произойти», — пояснил Мезюхо.

Ранее Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

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