Климкин пожелал Кучме успехов на новой должности
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Не знаю навіть, чи вітати Леоніда Даниловича Кучму із новим «старим» призначенням, чи співчувати. У будь-якому разі - бажаю успіху і доброї вдачі. Вони йому точно знадобляться, як і нам усім.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 июня 2019 г.
«Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым «старым» назначением или сочувствовать. В любом случае — желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем», — написал он в своём Twitter.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию на юго-востоке страны.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию.