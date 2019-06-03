Климкин пожелал Кучме успехов на новой должности

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожелал Леониду Кучме успехов на посту представителя Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Климкин пожелал Кучме успехов на новой должности
  • © Bernd von Jutrczenka
  • globallookpress.com

«Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым «старым» назначением или сочувствовать. В любом случае — желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем», — написал он в своём Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию на юго-востоке страны.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию.

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