Климкин пожелал Кучме успехов на новой должности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пожелал Леониду Кучме успехов на посту представителя Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Не знаю навіть, чи вітати Леоніда Даниловича Кучму із новим «старим» призначенням, чи співчувати. У будь-якому разі - бажаю успіху і доброї вдачі. Вони йому точно знадобляться, як і нам усім. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 июня 2019 г.

«Не знаю даже, поздравлять Леонида Даниловича Кучму с новым «старым» назначением или сочувствовать. В любом случае — желаю успеха и удачи. Они ему точно понадобятся, как и нам всем», — написал он в своём Twitter.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию на юго-востоке страны.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию.