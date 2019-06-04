В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
  • ©president.gov.ua

Как отметил Песков, Кучма — авторитетный и опытный политик, но в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе важна позиция самого президента Украины Владимира Зеленского.

«Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию на юго-востоке страны.

Сам Кучма после назначения заявил о намерении инициировать новое перемирие в Донбассе. По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать минский процесс.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Inforeactor прокомментировал ситуацию.

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