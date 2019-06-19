Кучма назвал условие снятия экономической блокады ДНР и ЛНР

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Представитель Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма рассказал об условиях снятия экономической блокады самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Кучма назвал условие снятия экономической блокады ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

По его словам, реализация подобной меры возможна лишь в случае возвращения контроля Киева над активами на юго-востоке страны.

«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может быть речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО (отдельным районам Донецкой и Луганской областей. — RT)», — приводит слова Кучмы его представитель Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Ранее украинские СМИ передавали, что правительство страны утвердило стратегию компании «Украинские железные дороги» на срок до 2023 года.

Отмечалось, что документ предполагает в том числе возможность восстановления ж/д сообщения с ДНР и ЛНР.

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