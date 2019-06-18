Эксперт оценил возможное восстановление ж/д сообщения Киева и Донбасса

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Анна Лушникова
Правительство Украины утвердило стратегию компании «Украинские железные дороги» на срок до 2023 года, предполагающую возможность восстановления железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT сообщения СМИ.
Эксперт оценил возможное восстановление ж/д сообщения Киева и Донбасса
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«Киев не зря внёс подобное предложение в документ и обнародовал его. Можно расценивать это как анонс и подготовку общественного мнения к тому, что в украинской политике может быть определённый разворот. Отказ от двустороннего железнодорожного сообщения был проведён Киевом, а прошедшие с того решения годы показали, что урон наносился именно Украине», — считает эксперт.

По словам Оленченко, если Киев действительно возьмётся за восстановление железнодорожного сообщения, хотя бы в ограниченном виде, это серьёзно поможет украинской экономике.

«Также данное решение послужит восстановлению нормальных отношений между Россией и Украиной. Что касается назначения и содержания грузов, стоит упомянуть именно транспортировку необходимого сырья», — сказал эксперт.

Ранее правительство Украины утвердило стратегию компании «Украинские железные дороги» на срок до 2023 года.

Документ предполагает в том числе возможность восстановления железнодорожного сообщения с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

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