СМИ: Киев планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Правительство Украины утвердило стратегию компании «Украинские железные дороги» на срок до 2023 года. Документ предполагает в том числе возможность восстановления железнодорожного сообщения с самопровозглашёнными Донецкой и Луганской народными республиками.

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции портала.

«Стратегия учитывает возможность восстановления прекращённого в марте 2017 года железнодорожного сообщения с Донецкой и Луганской областями», — указано в тексте.

Отмечается, что если существующие в настоящее время ограничения будут сняты, то объём перевозок, в частности угля, в рассматриваемые регионы в 2021 году составит 40% (от показателей 2016 года), железной руды — 30%.

В марте 2017 года Совет национальной безопасности и обороны Украины по предложению бывшего президента страны Петра Порошенко инициировал полную остановку транспортного сообщения с Донбассом.

По мнению экс-лидера, данная мера, заявленная в качестве временной, могла бы поспособствовать стабилизации обстановки в регионе.

Решение Порошенко приветствовали украинские радикалы.

Подробнее — в материале RT.