Опрос: почти половина украинцев готовы поддержать автономию Донбасса

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Согласно опросу, проведённому Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг», 49,5% опрошенных украинцев готовы поддержать автономию Донбасса.
Опрос: почти половина украинцев готовы поддержать автономию Донбасса
  • РИА Новости

Как сообщает Интерфакс-Украина, 30,7% респондентов не готовы поддержать автономию, среди них точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.

19,8% опрошенных затруднились с ответом.

Отмечается, что исследование проводилось с 13 по 21 июня, были опрошены 3000 человек.

В январе председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что парламент страны никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины. 

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