Опрос: почти половина украинцев готовы поддержать автономию Донбасса
- РИА Новости
Как сообщает Интерфакс-Украина, 30,7% респондентов не готовы поддержать автономию, среди них точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
19,8% опрошенных затруднились с ответом.
Отмечается, что исследование проводилось с 13 по 21 июня, были опрошены 3000 человек.
В январе председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
В свою очередь, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что парламент страны никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины.