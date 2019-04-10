В Раде заявили, что не поддержат идею автономии Донбасса
- РИА Новости
По её словам, Минские соглашения определяют особенности местного самоуправления самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «для их плавного возвращения в юридическое поле Украины».
«Ни о какой автономии там речи не идёт, и Верховная рада никогда этого не поддержит», — сказала Геращенко.
В январе председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.