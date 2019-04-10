В Раде заявили, что не поддержат идею автономии Донбасса

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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что украинский парламент никогда не поддержит идею создания автономии Донбасса в составе Украины. Об этом она написала в своём Facebook.
В Раде заявили, что не поддержат идею автономии Донбасса
  • РИА Новости

По её словам, Минские соглашения определяют особенности местного самоуправления самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «для их плавного возвращения в юридическое поле Украины». 

«Ни о какой автономии там речи не идёт, и Верховная рада никогда этого не поддержит», — сказала Геращенко.

В январе председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

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